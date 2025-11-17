DAX23.724 -0,6%Est505.648 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1602 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.083 +0,1%
So entwickelt sich BIGG Digital Assets

17.11.25 12:04 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag massiv unter Druck

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,5 Prozent auf 0,049 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 6,5 Prozent im Minus bei 0,049 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,049 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,050 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 26.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. 265,914 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,046 EUR am 06.11.2025. Mit Abgaben von 4,723 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

