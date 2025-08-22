DAX24.316 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.368 -0,1%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag auf Höhenflug

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 8,1 Prozent auf 0,066 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 8,1 Prozent im Plus bei 0,066 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,066 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.750 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 169,277 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 32,800 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

