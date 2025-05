BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochvormittag massiv unter Druck

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 7,3 Prozent auf 0,087 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr mit Abschlägen von 7,3 Prozent bei 0,087 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,087 EUR. Bei 0,087 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 9.800 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,178 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 104,592 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,053 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,691 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.04.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,20 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net