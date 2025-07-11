Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte zuletzt im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 38,40 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 16:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 38,40 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 38,20 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 EUR.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 19,01 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

