Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Dienstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,50 EUR.
Die Aktie legte um 15:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 698 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Am 11.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,30 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,70 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
