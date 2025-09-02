Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Dienstagmittag fester

Blick auf Bijou Brigitte-Kurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 39,50 EUR zu.

Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere um 12:00 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,50 EUR. Bei 39,40 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 15,05 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

