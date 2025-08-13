DAX24.239 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,79 +0,1%Gold3.351 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

14.08.25 09:24 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 38,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,10 EUR -0,30 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 38,10 EUR zeigte sich die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel um 09:15 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 38,10 EUR. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,10 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 38,10 EUR.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Am 28.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 31,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 22,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

