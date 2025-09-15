Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 39,00 EUR nach.
Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 39,00 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,00 EUR nach. Bei 39,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 254 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
Am 11.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 19,23 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 14,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
