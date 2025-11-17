Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 39,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 15:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 39,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 232 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Mit Abgaben von 15,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen