Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 39,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 15:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 39,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 232 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Mit Abgaben von 15,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

