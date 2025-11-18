Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Mit einem Kurs von 39,70 EUR zeigte sich die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:00 Uhr bei der Bijou Brigitte-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 39,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 39,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,60 EUR.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 17,13 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 19,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

