Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Der Bijou Brigitte-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 39,40 EUR.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 39,40 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 15,48 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker