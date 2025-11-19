DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.526 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.075 +0,2%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Lufthansa 823212 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende!
Fokus auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Nachmittag schwächer

19.11.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,70 EUR 0,20 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bijou Brigitte gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 16:00 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 39,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,70 EUR.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,02 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,36 Prozent.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

Analysen zu Bijou Brigitte AG

04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

