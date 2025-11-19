Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,40 EUR ab.

Das Papier von Bijou Brigitte gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 16:00 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 39,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,70 EUR.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,02 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,36 Prozent.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker