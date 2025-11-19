Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Mit einem Kurs von 39,60 EUR zeigte sich die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung ließ sich um 12:00 Uhr bei der Bijou Brigitte-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 39,60 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf 39,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 39,60 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,70 EUR.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 17,42 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,35 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 15,78 Prozent Luft nach unten.
Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
