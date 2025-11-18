Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 39,50 EUR abwärts.

Um 09:02 Uhr rutschte die Bijou Brigitte-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,50 EUR ab.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

