Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte macht am Montagmittag Boden gut
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 39,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 39,80 EUR. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,80 EUR. Mit einem Wert von 39,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 115 Bijou Brigitte-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,83 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,33 Prozent.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
