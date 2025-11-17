Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Das Papier von Bijou Brigitte legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 39,70 EUR.

Um 09:02 Uhr sprang die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 39,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,70 EUR. Bei 39,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 19 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 14,62 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,30 EUR am 03.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

