Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

19.08.25 16:09 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte zuletzt bei 38,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 16:00 Uhr bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 38,30 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,60 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 38,00 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 38,20 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 47 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,41 Prozent. Bei einem Wert von 31,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

