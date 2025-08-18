Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,60 EUR.
Das Papier von Bijou Brigitte legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 38,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,60 EUR. Mit einem Wert von 38,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 259 Bijou Brigitte-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2024 (31,00 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,69 Prozent Luft nach unten.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
