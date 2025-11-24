DAX23.297 +0,9%Est505.548 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.676 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.089 +0,6%
Bijou Brigitte im Blick

Bijou Brigitte Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bijou Brigitte

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 38,70 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 16:00 Uhr um 1,0 Prozent auf 38,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 38,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 20,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 16,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

