Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 39,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 16:00 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 39,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,60 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 380 Bijou Brigitte-Aktien.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,23 Prozent. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 14,49 Prozent sinken.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.

