Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag im Minusbereich
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 38,90 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:37 Uhr um 0,5 Prozent auf 38,90 EUR nach. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,70 EUR ein. Bei 39,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 798 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2025. Mit einem Zuwachs von 19,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,30 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 16,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
