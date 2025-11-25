DAX23.244 ±0,0%Est505.537 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1537 +0,1%Öl63,02 -0,6%Gold4.127 -0,2%
Bijou Brigitte im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

25.11.25 09:24 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bijou Brigitte-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,60 EUR -0,60 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:02 Uhr bei der Bijou Brigitte-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,90 EUR.

Am 11.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 16,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,30 EUR am 03.12.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 16,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

