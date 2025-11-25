Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte legt am Dienstagmittag zu

Bijou Brigitte im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 39,00 EUR.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 39,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,00 EUR. Bei 38,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 130 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. 19,23 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 14,49 Prozent Luft nach unten.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

