Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte konnte zuletzt klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 1,8 Prozent auf 39,40 EUR.

Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 1,8 Prozent auf 39,40 EUR zu. Die Bijou Brigitte-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,40 EUR. Bei 38,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 31,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

