Konjunktureinbruch und Trump-Tweet setzen Dow Jones unter Druck

Der Dow Jones büßte zu Beginn des Donnerstaghandels 0,65 Prozent auf 26.367,42 Zähler ein und notiert derzeit 0,9 Prozent tiefer bei 26.300,87 Punkten.

Vorbörslich wurden viel beachtete Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht, die wegen des coronabedingten Lockdowns einen historisch beispiellosen Einbruch der Konjunktur ausgewiesen haben. Wegen der Corona-Krise erlebte die US-Wirtschaft in den Monaten April bis Juni den stärksten Einbruch innerhalb eines Quartals seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1947. Um fast ein Drittel brach die Wirtschaftsleistung in diesem Zeitraum ein im Vergleich zum zweiten Quartal 2019. Experten hatten zwar einen noch etwas höheren Rückschlag erwartet. Entspannung brachten die Daten aber nicht.

Eine spezielle Bürde für den Markt kommt noch von Seiten der Politik. Bislang ist noch keine Einigung über ein Konjunkturpaket in Sicht, das den bisher gewährten Hilfen für Arbeitslose nachfolgen soll. Die Zeit drängt, denn es muss bis Freitag fertigwerden, wenn es reibungslose anknüpfen soll.

Auch US-Präsident Donald Trump sorgte wieder einmal für Verunsicherung unter Börsianern. Auf Twitter spielte dieser offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Wahl im November.

Tech-Giganten im Visier

Überhaupt können sich die Anleger über fehlende Impulse nicht beklagen. Am Vorabend stützten "taubenhafte" Aussagen der US-Notenbank. Ebenfalls am Abend hatten sich die Chefs der US-Internetriesen Amazon, Apple, Google und Facebook bei einer Kongressanhörung zu ihrer Marktmacht scharfe Kritik anhören müssen. Was aus diesen Anwürfen folgt, ist indes unklar. Die vier Genannten werden am Abend nachbörslich Zahlen ausweisen. Auch sonst ist die Berichtssaison in vollem Gang.

