Beyond Meat im Rahmen der Erwartungen - Beyond Meat-Aktie tief im Minus

Beyond Meat hat am Dienstagabend die Q2-Zahlen 2020 veröffentlicht.

Demnach erwirtschaftete der Fleischersatzhersteller ein EPS in Höhe von -0,02 US-Dollar. Nachdem ein Jahr zuvor noch ein Verlust von 0,24 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern stand, waren Analysten zuvor von einem negativen EPS in Höhe von 0,015 US-Dollar je Papier ausgegangen.

Beim übertraf Beyond Meat die Expertenerwartungen von 99,3 Millionen US-Dollar leicht. Das Unternehmen meldete Erlöse in Höhe von 99,84 Millionen US-Dollar. Im zweiten Quartal 2019 verbuchte Beyond Meat noch einen Umsatz von 67,3 Millionen US-Dollar.

Die an der NASDAQ notierte Beyond Meat-Aktie notiert im Handel schwächer und verliert zwischenzeitlich 7,12 Prozent auf 132,09 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beyond Meat