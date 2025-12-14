DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.831 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
'Bild': Früherer BA-Chef Weise soll Rentenkommission leiten

14.12.25 09:58 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die geplante Rentenkommission nimmt Konturen an. Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise (74), soll laut einem Medienbericht einer von zwei Vorsitzenden der Rentenkommission werden. Wie "Bild" unter Berufung auf CDU-Kreise berichtet, soll Pascal Reddig, der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Union im Bundestag, einen von drei Stellvertreterposten in der Kommission übernehmen. Die CSU will den Bundestagsabgeordneten Florian Dorn als stellvertretenden Vorsitzenden in die Rentenkommission schicken, wie das Magazin "Focus" berichtete.

Am 5. Dezember 2025 wurde im Bundestag ein Rentenreformpaket verabschiedet. Das Paket, dem einige Unionsabgeordnete am Ende nicht zustimmten, sieht die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031, einen Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 Euro monatlich für arbeitende Rentner und die Ausweitung der Mütterrente vor.

Die Rentenkommission soll bis Mitte 2026 Vorschläge für eine umfassende Neuordnung der Alterssicherung erarbeiten, wobei auch Themen wie Renteneintrittsalter und Verbreiterung des Einzahlerkreises diskutiert werden sollen. In der Kommission sollen außer Politikerinnen und Politikern auch Wissenschaftler vertreten sein. Voraussichtlich am Mittwoch soll im Kabinett die Rentenkommission eingesetzt werden./abc/DP/zb