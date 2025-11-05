Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Einbußen

Kurs der Bilfinger SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 92,70 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 92,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 92,60 EUR. Bei 93,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 661 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,55 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 54,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

