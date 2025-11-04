Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Verlusten

Bilfinger SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 90,80 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 3,2 Prozent auf 90,80 EUR ab. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,90 EUR nach. Bei 91,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6.454 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 104,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 13,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 42,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,14 Prozent.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,50 EUR aus.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,28 EUR je Aktie.

