Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 94,85 EUR nach oben.

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 94,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 94,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,90 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.761 Stück gehandelt.

Bei 104,40 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,07 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,55 EUR am 28.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,14 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,28 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

