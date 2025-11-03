Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag in Grün
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 94,85 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Bilfinger SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 94,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 94,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,90 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.761 Stück gehandelt.
Bei 104,40 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,07 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,55 EUR am 28.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,14 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,50 EUR.
Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,28 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr verdient
Bilfinger: Bringt Q3 neue Impulse?
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|11.05.2023
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|28.04.2023
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|06.06.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|15.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|03.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|16.11.2017
|Bilfinger SE Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen