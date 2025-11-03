DAX24.228 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,48 -0,9%Gold4.006 +0,1%
Notierung im Blick

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Montagmittag nordwärts

03.11.25 12:05 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 94,10 EUR zu.

Um 11:44 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 94,10 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 94,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.269 Bilfinger SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Am 28.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,55 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 54,78 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

