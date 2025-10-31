DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,03 +0,5%Gold3.984 -1,4%
Profil
Aktienkurs im Fokus

31.10.25 16:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 94,45 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
95,00 EUR -1,30 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 94,45 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 94,10 EUR. Mit einem Wert von 95,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.178 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 10,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 54,95 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,50 EUR aus.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,28 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

