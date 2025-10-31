Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Bilfinger SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 95,45 EUR abwärts.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 95,45 EUR ab. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 95,90 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 441 Aktien.

Bei 104,40 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 8,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,55 EUR. Abschläge von 55,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,28 EUR im Jahr 2025 aus.

