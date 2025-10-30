DAX24.107 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.700 -1,1%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,94 +0,1%Gold4.005 +1,5%
Aktie im Blick

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

30.10.25 16:08 Uhr

30.10.25 16:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Im XETRA-Handel kam die Bilfinger SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 96,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
96,30 EUR -0,50 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 96,50 EUR. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 97,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,05 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.573 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,19 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 126,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,28 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

