Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 94,65 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 94,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 94,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.344 Bilfinger SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 10,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,50 EUR an.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,74 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bilfinger: Bringt Q3 neue Impulse?

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient