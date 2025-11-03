Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 93,90 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 93,90 EUR. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 94,45 EUR. Bei 93,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 6.310 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 11,18 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,55 EUR am 28.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

