Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher
So bewegt sich Bilfinger SE

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Bilfinger SE hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bilfinger SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 93,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
93,20 EUR 0,85 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 93,85 EUR. Bei 93,85 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 89,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54.474 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 104,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 11,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 42,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,66 Prozent.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

