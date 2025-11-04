Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 93,20 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 93,20 EUR abwärts. Bei 89,80 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 91,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 36.263 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,02 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.11.2024 auf bis zu 42,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 119,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

