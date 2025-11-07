DAX23.661 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Vormittag

07.11.25 09:22 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 91,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
90,95 EUR 0,20 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 91,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 91,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,15 EUR. Bisher wurden heute 988 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 53,40 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,28 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bilfinger: Bringt Q3 neue Impulse?

Bildquellen: Bilfinger SE

mehr Analysen