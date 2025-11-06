Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagvormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 92,75 EUR abwärts.

Die Bilfinger SE-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 92,75 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 92,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 665 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2024 (42,55 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 117,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

