Bilfinger SE im Blick

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Mittag ab

06.11.25 12:04 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Mittag ab

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 91,30 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
91,00 EUR -1,85 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 91,30 EUR ab. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,85 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 93,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.847 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Gewinne von 14,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.11.2024 auf bis zu 42,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,28 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

