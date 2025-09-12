Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE schiebt sich am Montagvormittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 94,40 EUR.
Um 09:04 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 94,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 94,55 EUR. Bei 94,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.290 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Gewinne von 3,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 125,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.
Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.
