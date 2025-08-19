Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Bilfinger SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 91,45 EUR an der Tafel.

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 91,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,70 EUR an. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 90,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.419 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 6,68 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,29 EUR im Jahr 2025 aus.

