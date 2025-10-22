Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag höher

Blick auf Bilfinger SE-Kurs

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 97,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 97,00 EUR zu. Bei 97,00 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 96,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 362 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,63 Prozent. Am 25.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,91 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,29 EUR im Jahr 2025 aus.

