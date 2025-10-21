Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 96,90 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 96,90 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.435 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,86 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht