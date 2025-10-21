Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 97,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 97,20 EUR. Bei 96,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 569 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 7,52 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 56,95 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,50 EUR aus.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.



