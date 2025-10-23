Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Bilfinger SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 94,25 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 94,25 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 93,80 EUR. Bei 95,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.312 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2024 (41,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 55,65 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,70 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

