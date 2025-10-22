Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Bilfinger SE-Kurs

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 95,90 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 95,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 95,10 EUR. Bei 96,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.698 Bilfinger SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gewinne von 8,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 56,41 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

