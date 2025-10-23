Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 95,80 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 95,80 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 96,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 893 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,98 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 56,37 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

