Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Verlusten

Bilfinger SE im Blick

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 91,90 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 91,90 EUR abwärts. Bei 91,90 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 94,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 16.740 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,52 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

